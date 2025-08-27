Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 19:45

Leikmaður United færist nær Chelsea

Alejandro Garnacho er á leiðinni til Chelsea.
Alejandro Garnacho er á leiðinni til Chelsea. AFP/Andy Buchanan

Alejandro Garnacho, leikmaður Manchester United, er á leiðinni til Chelsea fyrir 40 milljónir punda.

The Telegraph greinir frá en Chelsea hefur verið á eftir Garnacho í allt sumar en viðræður við United gengið hægt.

Garnacho hefur ekkert leikið með United á tímabilinu til þessa en félagið hefur reynt að selja hann í sumar til að fjármagna önnur kaup.

Argentínumaðurinn, sem er 21 árs, kom til United frá Atlético Madrid á Spáni árið 2020. Hann hefur leikið 93 leiki í ensku úrvalsdeildinni og skorað í þeim 16 mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjórða hver kona á örorku í sumum árgöngum Tekur tíma að komast í gegnum þykka höfuðkúpuna „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu Fara fram á áframhaldandi gæsluvarðhald
Fleira áhugavert
„Bylting“ í heilbrigðisþjónustu Miklir áverkar á líkinu 50% tollar á indverskar vörur taka gildi Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt