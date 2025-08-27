Leikmaður United færist nær Chelsea

Alejandro Garnacho, leikmaður Manchester United, er á leiðinni til Chelsea fyrir 40 milljónir punda.
The Telegraph greinir frá en Chelsea hefur verið á eftir Garnacho í allt sumar en viðræður við United gengið hægt.
Garnacho hefur ekkert leikið með United á tímabilinu til þessa en félagið hefur reynt að selja hann í sumar til að fjármagna önnur kaup.
Argentínumaðurinn, sem er 21 árs, kom til United frá Atlético Madrid á Spáni árið 2020. Hann hefur leikið 93 leiki í ensku úrvalsdeildinni og skorað í þeim 16 mörk.