Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United

Grimsby úr D-deildinni sló Manchester United úr leik í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld. Réðust úrslitin í maraþonvítakeppni eftir 2:2-jafntefli í venjulegum leiktíma.
Jason Daði Svanþórsson lék ekki með Grimsby í kvöld vegna meiðsla.
Þeir Charles Vernam og Tyrell Warren komu Grimsby í 2:0 í fyrri hálfleik en Bryan Mbeumo minnkaði muninn fyrir United á 75. mínútu. Harry Maguire jafnaði svo í blálok venjulegs leiktíma og tryggði United vítaspyrnukeppni.
Illa gekk að skilja liðin að í vítakeppninni því staðan í henni var 12:11 fyrir Grimsby þegar Bryan Mbeumo skaut í slá úr sinni spyrnu en markverðir beggja liða skoruðu í vítakeppninni.
