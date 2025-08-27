Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 21:21

Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United

Liðsmenn Grimsby fagna vel í leikslok.
Liðsmenn Grimsby fagna vel í leikslok. Ljósmynd/Grimsby

Grimsby úr D-deildinni sló Manchester United úr leik í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld. Réðust úrslitin í maraþonvítakeppni eftir 2:2-jafntefli í venjulegum leiktíma.

Jason Daði Svanþórsson lék ekki með Grimsby í kvöld vegna meiðsla.

Þeir Charles Vernam og Tyrell Warren komu Grimsby í 2:0 í fyrri hálfleik en Bryan Mbeumo minnkaði muninn fyrir United á 75. mínútu. Harry Maguire jafnaði svo í blálok venjulegs leiktíma og tryggði United vítaspyrnukeppni.

Illa gekk að skilja liðin að í vítakeppninni því staðan í henni var 12:11 fyrir Grimsby þegar Bryan Mbeumo skaut í slá úr sinni spyrnu en markverðir beggja liða skoruðu í vítakeppninni.

Vítakeppnin: Grimsby 12:11 Manchester United

Grimsby:

  1. Jaze Kabia skoraði
  2. Darragh Burns skoraði
  3. Clarke Oduor skoraði ekki
  4. Reece Staunton skoraði
  5. Henry Brown skoraði
  6. Cameron McJannet skoraði
  7. Geza Turi skoraði
  8. Jayden Sweeney skoraði
  9. Evan Khouri skoraði
  10. Tyrell Warren skoraði
  11. Christy Pym skoraði
  12. Jaze Kabia skoraði
  13. Darragh Burns skoraði.

Manchester United:

  1. Bruno Fernandes skoraði
  2. Bryan Mbeumo skoraði
  3. Mason Mount skoraði
  4. Diego Dalot skoraði
  5. Matheus Cunha skoraði ekki
  6. Joshua Zirkzee skoraði
  7. Kobbie Mainoo skoraði
  8. Harry Maguire skoraði
  9. Matthijs de Ligt skoraði
  10. Benjamin Sesko skoraði
  11. André Onana skoraði
  12. Bruno Fernandes skoraði
  13. Bryan Mbeumo skoraði ekki. 
