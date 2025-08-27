Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 22:50

Mikið áfall fyrir Leeds

Ao Tanaka verður frá keppni næstu vikurnar.
Ao Tanaka verður frá keppni næstu vikurnar. AFP/Darren Staples

Japanski miðjumaðurinn Ao Tanaka verður ekki með Leeds næstu vikurnar vegna hnémeiðsla. Tanaka meiddist í 5:0-tapi liðsins gegn Arsenal í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á laugardaginn var.

Eru meiðslin svipuð þeim sem fyrirliðinn Ethan Ampadu varð fyrir í 1. umferðinni gegn Everton og verður Leeds því án tveggja lykilmanna á miðjunni í næstu leikjum.

Tanaka kom til Leeds frá Düsseldorf í Þýskalandi fyrir síðustu leiktíð og var valinn í lið tímabilsins í B-deildinni eftir að Leeds vann deildina og vann sér inn sæti í úrvalsdeildinni á ný.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Gæsluvarðhald framlengt: Húsleit í Dublin Var með sjaldgæfa heilabilun Veit ekki um neinn sem hefur gengið jafnlangt
Fleira áhugavert
Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Furðar sig á að treyst sé bara á heimamenn Miklir áverkar á líkinu