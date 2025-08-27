Mikið áfall fyrir Leeds

Japanski miðjumaðurinn Ao Tanaka verður ekki með Leeds næstu vikurnar vegna hnémeiðsla. Tanaka meiddist í 5:0-tapi liðsins gegn Arsenal í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á laugardaginn var.
Eru meiðslin svipuð þeim sem fyrirliðinn Ethan Ampadu varð fyrir í 1. umferðinni gegn Everton og verður Leeds því án tveggja lykilmanna á miðjunni í næstu leikjum.
Tanaka kom til Leeds frá Düsseldorf í Þýskalandi fyrir síðustu leiktíð og var valinn í lið tímabilsins í B-deildinni eftir að Leeds vann deildina og vann sér inn sæti í úrvalsdeildinni á ný.