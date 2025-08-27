Stórliðin mæta liðum í deildum fyrir neðan

Dregið var í 32-liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld eftir sigurinn ótrúlega hjá Grimsby á Manchester United.
Grimsby, sem leikur í D-deildinni, fær útileik við Sheffield Wednesday í verðlaun. Annars mæta stórliðin liðum úr deildunum fyrir neðan.
Liverpool mætir Southampton í B-deildinni, Manchester City dróst gegn Huddersfield í C-deildinni og Arsenal mætir Port Vale, sem er nýliði í C-deildinni. Ríkjandi meistarar Newcastle mæta Bradford úr C-deildinni.
Dráttinn má sjá í heild sinni hér fyrir neðan:
Fulham – Cambridge
Barnsley – Brighton
Wigan – Wycombe
Wrexham – Reading
Burnley – Cardiff
Crystal Palace – Millwall
Wolves – Everton
Sheffield Wednesday – Grimsby
Newcastle – Bradford City
Liverpool – Southampton
Huddersfield – Manchester City
Brentford – Aston Villa
Tottenham – Doncaster
Lincoln – Chelsea
Swansea – Nottingham Forest
Port Vale – Arsenal