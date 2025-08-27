Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 22:00

Stórliðin mæta liðum í deildum fyrir neðan

Newcastle sigraði Liverpool í úrslitum á síðustu leiktíð.
Newcastle sigraði Liverpool í úrslitum á síðustu leiktíð. AFP/Andy Buchanan

Dregið var í 32-liða úrslit enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld eftir sigurinn ótrúlega hjá Grimsby á Manchester United.

Grimsby, sem leikur í D-deildinni, fær útileik við Sheffield Wednesday í verðlaun. Annars mæta stórliðin liðum úr deildunum fyrir neðan.

Liverpool mætir Southampton í B-deildinni, Manchester City dróst gegn Huddersfield í C-deildinni og Arsenal mætir Port Vale, sem er nýliði í C-deildinni. Ríkjandi meistarar Newcastle mæta Bradford úr C-deildinni.

Dráttinn má sjá í heild sinni hér fyrir neðan:

Fulham – Cambridge
Barnsley – Brighton
Wigan – Wycombe
Wrexham – Reading
Burnley – Cardiff
Crystal Palace – Millwall
Wolves – Everton
Sheffield Wednesday – Grimsby
Newcastle – Bradford City
Liverpool – Southampton
Huddersfield – Manchester City
Brentford – Aston Villa
Tottenham – Doncaster
Lincoln – Chelsea
Swansea – Nottingham Forest
Port Vale – Arsenal

mbl.is
Fleira áhugavert
Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust Furðar sig á að treyst sé bara á heimamenn Helmingur arfbera viti það ekki ennþá Tekur tíma að komast í gegnum þykka höfuðkúpuna
Fleira áhugavert
Helmingur arfbera viti það ekki ennþá Fara fram á áframhaldandi gæsluvarðhald Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum