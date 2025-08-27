Þrír United-menn fengu tvo í einkunn

Manchester United tapaði með vandræðalegum hætti gegn Grimsby úr D-deildinni í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld.
Manchester Evening News hefur birt frétt á miðli sínum með einkunnum leikmanna United en blaðamaður miðilsins gefur hverjum leikmanni einkunn frá 0-10.
Þrír leikmenn fá tvo af tíu í einkunn en einkunnagjöfina má sjá hér fyrir neðan:
Byrjunarlið: André Onana (5), Tyler Fredricson (2), Harry Maguire (7), Ayeden Heaven (4), Diogo Dalot (4), Manuel Ugarte (2), Kobbie Mainoo (6), Jeremy Dorgu (2), Amad Diallo (3), Matheus Cunha (4), Benjamin Sesko (5).
Varamenn: Bruno Fernandes (6), Matthijs de Ligt (6), Bryan Mbeumo (6), Mason Mount (7), Joshua Zirkzee (6).