Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 23:15

Þrír United-menn fengu tvo í einkunn

Manchester United mátti þola vandræðalegt tap í kvöld.
Manchester United mátti þola vandræðalegt tap í kvöld. AFP/Justin Tallis

Manchester United tapaði með vandræðalegum hætti gegn Grimsby úr D-deildinni í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld.

Manchester Evening News hefur birt frétt á miðli sínum með einkunnum leikmanna United en blaðamaður miðilsins gefur hverjum leikmanni einkunn frá 0-10.

Þrír leikmenn fá tvo af tíu í einkunn en einkunnagjöfina má sjá hér fyrir neðan:

Byrjunarlið: André Onana (5), Tyler Fredricson (2), Harry Maguire (7), Ayeden Heaven (4), Diogo Dalot (4), Manuel Ugarte (2), Kobbie Mainoo (6), Jeremy Dorgu (2), Amad Diallo (3), Matheus Cunha (4), Benjamin Sesko (5).

Varamenn: Bruno Fernandes (6), Matthijs de Ligt (6), Bryan Mbeumo (6), Mason Mount (7), Joshua Zirkzee (6).

Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United
Frétt af mbl.is

Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United
mbl.is
Fleira áhugavert
Var með sjaldgæfa heilabilun Skjaldbakan, tafirnar og þjóðfélagslega tapið „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum
Fleira áhugavert
Fjórða hver kona á örorku í sumum árgöngum Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Veit ekki um neinn sem hefur gengið jafnlangt Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt