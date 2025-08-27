Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 21:27

Þrjú úrvalsdeildarlið fóru áfram

Everton vann Mansfield á nýja heimavelli sínum.
Everton er komið áfram í 3. umferð enska deildabikarsins eftir sigur á Mansfield úr C-deildinni, 2:0, á heimavelli í 2. umferðinni í kvöld.

Carlos Alcaraz kom Everton yfir á 51. mínútu og Beto gulltryggði sigurinn með öðru markinu á 89. mínútu.

Brighton fór illa með Oxford United í B-deildinni, 6:0, á útivelli. Stefanos Tzimas gerði tvö mörk og þeir Tom Watson, Diego Gómez, Brajan Gruda og Oliver Boscagli skoruðu einnig.

Þá vann Fulham 2:0-heimasigur á Bristol City úr B-deildinni. George Tanner gerði sjálfsmark á 8. mínútu og Raúl Jiménez gerði annað markið á 21. mínútu.

