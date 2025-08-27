Væri áhyggjufullur ef ég væri Amorim

Manchester United mátti þola niðurlægjandi tap fyrir Grimsby úr D-deildinni á útivelli í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld.
Réðust úrslitin eftir langa vítakeppni þar sem Grimsby vann að lokum 12:11 en staðan eftir venjulegan leiktíma var 2:2.
Chris Sutton, fyrrverandi leikmaður liða á borð við Norwich, Blackburn, Chelsea og Aston Villa gagnrýndi Rúben Amorim stjóra United á BBC eftir leik.
„Ég hefði aldrei gert átta breytingar ef ég væri Amorim. Ég myndi spila á mínu sterkasta liði, afgreiða leikinn og svo gera skiptingar. Þetta voru mistök hjá honum,“ sagði Sutton og hélt áfram:
„Það verður erfitt fyrir hann að koma til baka úr þessu. Nú er komin pressa og ef ég væri hann væri ég orðinn áhyggjufullur,“ sagði Sutton.