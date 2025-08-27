Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 23:30

Væri áhyggjufullur ef ég væri Amorim

Það gengur lítið þessa dagana hjá Rúben Amorim.
Það gengur lítið þessa dagana hjá Rúben Amorim.

Manchester United mátti þola niðurlægjandi tap fyrir Grimsby úr D-deildinni á útivelli í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld.

Réðust úrslitin eftir langa vítakeppni þar sem Grimsby vann að lokum 12:11 en staðan eftir venjulegan leiktíma var 2:2.

Chris Sutton, fyrrverandi leikmaður liða á borð við Norwich, Blackburn, Chelsea og Aston Villa gagnrýndi Rúben Amorim stjóra United á BBC eftir leik.

„Ég hefði aldrei gert átta breytingar ef ég væri Amorim. Ég myndi spila á mínu sterkasta liði, afgreiða leikinn og svo gera skiptingar. Þetta voru mistök hjá honum,“ sagði Sutton og hélt áfram:

„Það verður erfitt fyrir hann að koma til baka úr þessu. Nú er komin pressa og ef ég væri hann væri ég orðinn áhyggjufullur,“ sagði Sutton.

