„Ég er United-maður og er hálf brjálaður“

Christy Pym, markvörður enska D-deildar liðsins Grimsby Town, sló á létta strengi eftir að liðið sló Manchester United út eftir vítaspyrnukeppni í 2. umferð enska deildabikarsins í knattspyrnu karla í gærkvöldi.
Staðan var 2:2 eftir venjulegan leiktíma og vann Grimsby svo 12:11 eftir vítaspyrnukeppni þar sem Pym varði eina spyrnu.
„Ég er ekki enn búinn að átta mig á þessu. Ég er stuðningsmaður Man. United þannig að ég er hálf brjálaður. Kvöld eins og þessi eru ástæðan fyrir því að maður spilar knattspyrnu.
Þetta er stórkostlegt. Ég hefði samt átt að gera aðeins betur er það ekki? Ég varði einu sinni og hélt okkur inni í þessu en strákarnir sáu um afganginn. Þetta er frábært,“ sagði markvörðurinn í samtali við Sky Sports eftir leikinn.