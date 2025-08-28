Mun Ruben Amorim segja af sér?

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, lét áhugaverð ummæli falla eftir að United féll úr leik í 2. umferð enska deildabikarsins í gær.
United tapaði fyrir D-deildarliði Grimsby í vítaspyrnukeppni en liðið lenti 2:0-undir í leiknum áður en þeir Bryan Mbeuemo og Harry Maguire jöfnuðu metin fyrir United seint í síðari hálfleik.
Grimsby var hins vegar sterkari aðilinn í vítaspyrnukeppninni og vann, 12:11, eftir að Mbeuemo skaut í þverslána og út.
„Leikmennirnir sýndu það svart á hvítu í þessum leik, hver raunverulegur vilji þeirra er,“ sagði Amorim í samtali við ITV Football.
Portúgalinn var þá beðinn um að útskýra mál sitt frekar og var fljótur til svars: „Það er augljóst hvað ég er að segja,“ sagði hann þá.
„Ég vil biðja stuðningsmennina okkar afsökunar á þessari frammistöðu. Það þarf eitthvað að breytast og við getum ekki aftur skipt út 22 leikmönnum,“ bætti þjálfarinn við.