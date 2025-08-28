Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.8.2025 | 10:25 | Uppfært 10:55

Mun Ruben Amorim segja af sér?

Ruben Amorim.
Ruben Amorim. AFP/Justin Tallis

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, lét áhugaverð ummæli falla eftir að United féll úr leik í 2. umferð enska deildabikarsins í gær.

United tapaði fyrir D-deildarliði Grimsby í vítaspyrnukeppni en liðið lenti 2:0-undir í leiknum áður en þeir Bryan Mbeuemo og Harry Maguire jöfnuðu metin fyrir United seint í síðari hálfleik.

Þrír United-menn fengu tvo í einkunn
Frétt af mbl.is

Þrír United-menn fengu tvo í einkunn

Grimsby var hins vegar sterkari aðilinn í vítaspyrnukeppninni og vann, 12:11, eftir að Mbeuemo skaut í þverslána og út.

Augljóst hvað ég er að segja

„Leikmennirnir sýndu það svart á hvítu í þessum leik, hver raunverulegur vilji þeirra er,“ sagði Amorim í samtali við ITV Football.

Portúgalinn var þá beðinn um að útskýra mál sitt frekar og var fljótur til svars: „Það er augljóst hvað ég er að segja,“ sagði hann þá.

„Ég vil biðja stuðningsmennina okkar afsökunar á þessari frammistöðu. Það þarf eitthvað að breytast og við getum ekki aftur skipt út 22 leikmönnum,“ bætti þjálfarinn við.

Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United
Frétt af mbl.is

Lygilegur sigur Grimsby á Manchester United
mbl.is
Fleira áhugavert
Dagvörukeðjur sektaðar um 60 milljarða „Ætla ekkert að fagna þessu meira en ástæða er til“ Tekur tíma að komast í gegnum þykka höfuðkúpuna Gæsluvarðhald framlengt: Húsleit í Dublin
Fleira áhugavert
Verðbólga mælist 3,8% Tekur tíma að komast í gegnum þykka höfuðkúpuna „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu Deila um framgöngu bæjarstjóra í menntamálum