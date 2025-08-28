Reifst við eigin stuðningsmenn (myndskeið)

Jarrod Bowen, sóknarmanni West Ham United, var mikið niðri fyrir eftir að liðið tapaði 3:2 fyrir Wolverhampton Wanderers í 2. umferð enska deildabikarsins í knattspyrnu á þriðjudagskvöld og reifst við stuðningsmenn Hamranna.
West Ham var 1:2 yfir þegar skammt var eftir en Úlfarnir skoruðu tvö mörk undir lokin og sáu til þess að Hamrarnir eru búnir að tapa öllum þremur leikjum sínum á tímabilinu.
Bowen fór upp að stuðningsmönnum á Molineux til þess að þakka þeim fyrir stuðninginn en lenti svo upp á kant við nokkra þeirra. Baðst hann afsökunar á athæfi sínu á Instagram strax eftir leikinn.
Myndskeið af því þegar Bowen rífst við stuðningsmenn West Ham má sjá hér:
Jarrod Bowen almost lets his frustration get the better of him in an exchange with a supporter. Really unlike Bowen to lose his cool like this. Tomas Soucek, Alphonse Areola and the stewards prevent Bowen from climbing over the advertising boards. #WHUFC pic.twitter.com/DrJkBSJdyS— Roshane Thomas (@RoshaneSport) August 26, 2025