28.8.2025

Reifst við eigin stuðningsmenn (myndskeið)

Jarrod Bowen í leik með West Ham United.
Jarrod Bowen í leik með West Ham United. AFP/Patrick McDermott

Jarrod Bowen, sóknarmanni West Ham United, var mikið niðri fyrir eftir að liðið tapaði 3:2 fyrir Wolverhampton Wanderers í 2. umferð enska deildabikarsins í knattspyrnu á þriðjudagskvöld og reifst við stuðningsmenn Hamranna.

West Ham var 1:2 yfir þegar skammt var eftir en Úlfarnir skoruðu tvö mörk undir lokin og sáu til þess að Hamrarnir eru búnir að tapa öllum þremur leikjum sínum á tímabilinu.

Bowen fór upp að stuðningsmönnum á Molineux til þess að þakka þeim fyrir stuðninginn en lenti svo upp á kant við nokkra þeirra. Baðst hann afsökunar á athæfi sínu á Instagram strax eftir leikinn.

Myndskeið af því þegar Bowen rífst við stuðningsmenn West Ham má sjá hér:

