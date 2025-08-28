Stór Tékki til Úlfanna

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur samið við spænska félagið Girona um að fá tékkneska miðvörðinn Ladislav Krejcí að láni út yfirstandandi tímabil.
Úlfarnir munu festa kaup á Krejcí næsta sumar takist liðinu og honum að uppfylla ákveðin ákvæði.
Hann er 26 ára gamall og samdi einungis við Girona síðasta sumar, þar sem Krejcí var lykilmaður er liðið hélt sér uppi í efstu deild Spánar.
Miðvörðurinn er 191 sentimetri á hæð og mjög öflugur skallamaður. Hann á 20 A-landsleiki að baki fyrir Tékkland þar sem Krejcí hefur skorað þrjú mörk.
Hann er fyrsti Tékkinn sem mun spila fyrir Úlfana.