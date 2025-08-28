Vill sjá óvænt nafn taka við United

Það gengur lítið hjá enska liðinu Manchester United í byrjun tímabilsins og tapið gegn Grimsby úr D-deildinni var eitt það versta í sögu félagsins.
Fyrir vikið er sæti Rúbins Amorims stjóra félagsins orðið heitt og margir sem vilja að Portúgalinn verði látinn taka pokann sinn.
Einn þeirra er fyrrverandi framherjinn Charlie Austin, sem lék með QPR, Southampton og WBA í ensku úrvalsdeildinni. Hann vill fá engan annan en Sean Dyche á Old Trafford.
„Ef þetta væri mín ákvörðun myndi ég reyna að sannfæra Zinedine Zidane en á sama tíma þarftu mismunandi stjóra í mismunandi verkefni. Zidane er kannski ekki rétti stjórinn fyrir United núna.
United þarf stöðugleika og lið Sean Dyche hafa alltaf verið með mikinn stöðugleika. Liðið myndi gera betri hluti með hann á hliðarlínunni en það er að gera núna,“ sagði Austin á Sky Sports.
Sean Dyche hefur stýrt Watford, Burnley og Everton á stjóraferlinum en hann var rekinn frá Everton á síðustu leiktíð.