Amorim: „Stundum vil ég hætta“

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, viðurkennir að stundum hugsi hann um að segja starfi sínu lausu en að á öðrum stundum vilji hann vera lengi áfram hjá félaginu.
Ummæli Amorims eftir neyðarlegt tap fyrir Grimsby Town í enska deildabikarnum á miðvikudagskvöld vöktu mikla athygli og þóttu renna stoðum undir þann möguleika að hann myndi sjálfur segja starfi sínu lausu.
„Leikmennirnir sýndu það svart á hvítu í þessum leik hver raunverulegur vilji þeirra er,“ sagði Amorim í samtali ITV sjónvarpsstöðina.
Portúgalinn var þá beðinn um að útskýra mál sitt frekar og var fljótur til svars: „Það er augljóst hvað ég er að segja,“ sagði hann.
Amorim útskýrði mál sitt hins vegar enn frekar á fréttamannafundi í dag.
„Ef þú sýnir svona hegðun þá getur það verið góðs viti eða það getur verið hin hliðin á peningnum. Ég skil þessar vangaveltur. Stundum vil ég hætta og stundum vil ég vera hér í 20 ár.
Stundum myndi ég gjarna vilja vera með leikmönnum mínum og stundum vil ég ekki vera með þeim. Ég þarf að bæta mig í þessu. Það verður erfitt en núna einbeiti ég mér að næsta leik. Alltaf þegar við töpum með þessum hætti verð ég svona.
Stundum mun ég segjast hata leikmennina mína, stundum mun ég segjast elska þá. Svona geri ég hlutina. Stundum hata ég krakkana mína. Þannig verð ég stundum, það mun ekki breytast,“ sagði hann.