Fá Portúgala á 6,6 milljarða

Enska knattspyrnufélagið West Ham United hefur fest kaup á portúgalska sóknartengiliðnum Mateus Fernandes á um 40 milljónir punda, eða 6,6 milljarða íslenskra króna, frá Southampton.
Fernandes er 21 árs og var aðeins í rúmlega eitt tímabil hjá Southampton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.
Hann er liður í því að styrkja miðsvæðið hjá Hömrunum, sem hefur tapað öllum þremur keppnisleikjum sínum á tímabilinu.
Félagið er einnig að festa kaup á varnartengiliðnum Soungoutou Magassa frá Mónakó á