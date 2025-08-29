Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 9:11

Fá Portúgala á 6,6 milljarða

Mateus Fernandes er genginn til liðs við West Ham.
Mateus Fernandes er genginn til liðs við West Ham. Ljósmynd/West Ham

Enska knattspyrnufélagið West Ham United hefur fest kaup á portúgalska sóknartengiliðnum Mateus Fernandes á um 40 milljónir punda, eða 6,6 milljarða íslenskra króna, frá Southampton.

Fernandes er 21 árs og var aðeins í rúmlega eitt tímabil hjá Southampton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

Hann er liður í því að styrkja miðsvæðið hjá Hömrunum, sem hefur tapað öllum þremur keppnisleikjum sínum á tímabilinu.

Félagið er einnig að festa kaup á varnartengiliðnum Soungoutou Magassa frá Mónakó á

