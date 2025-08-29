Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 10:53 | Uppfært 11:29

Hetjur Grimsby léku með ÍBV og United

Charles Vernam í leik með ÍBV gegn Fylki árið 2016.
Charles Vernam í leik með ÍBV gegn Fylki árið 2016. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Markaskorarar Grimsby Town í ótrúlegum sigri D-deildar liðsins á Manchester United eftir vítaspyrnukeppni í 2. umferð enska deildabikarsins á miðvikudagskvöld eiga báðir athyglisverða ferla að baki.

Grimsby komst í 2:0 með mörkum frá Charles Vernam og Tyrell Warren áður en Bryan Mbeumo og Harry Maguire knúðu fram vítaspyrnukeppni fyrir Man. United.

Vernam kom Grimsby í 1:0. Hann er 28 ára kantmaður sem lék með ÍBV að láni frá Derby County sumarið 2016. Þá var Vernam 19 ára gamall, lék alls níu leiki í úrvalsdeildinni og skoraði í 4:0-sigri á ÍA.

Einnig skoraði hann eitt mark í tveimur bikarleikjum fyrir Eyjamenn. Eftir það kom Vernam víða við og lék meðal annars með Coventry City, Burton Albion, Bradford City og Lincoln City.

Fyrsta markið kom gegn uppeldisfélaginu

Warren kom svo Grimsby í 2:0 eftir sendingu frá Vernam. Hann er 26 ára bakvörður sem ólst upp hjá Man. United en lék aldrei leik fyrir aðalliðið.

Var um fyrsta mark Warrens að ræða fyrir Grimsby í 43. leik hans í öllum keppnum og kom það gegn uppeldisfélaginu. Skoraði Warren auk þess úr sinni spyrnu í vítaspyrnukeppninni, sem Grimsby vann 12:11.

Frá Man. United fór hann til nágrannaliðsins Salford City en náði ekki heldur að gera sig gildandi þar. Eftir hark í utandeildinni gekk Warren til liðs við Barrow í D-deildinni árið 2022 og fór þaðan til Grimsby í sömu deild fyrir síðasta tímabil.

Jason Daði Svanþórsson er leikmaður Grimsby en lék ekki gegn Man. United vegna meiðsla.

