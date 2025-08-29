Hetjur Grimsby léku með ÍBV og United

Markaskorarar Grimsby Town í ótrúlegum sigri D-deildar liðsins á Manchester United eftir vítaspyrnukeppni í 2. umferð enska deildabikarsins á miðvikudagskvöld eiga báðir athyglisverða ferla að baki.
Grimsby komst í 2:0 með mörkum frá Charles Vernam og Tyrell Warren áður en Bryan Mbeumo og Harry Maguire knúðu fram vítaspyrnukeppni fyrir Man. United.
Vernam kom Grimsby í 1:0. Hann er 28 ára kantmaður sem lék með ÍBV að láni frá Derby County sumarið 2016. Þá var Vernam 19 ára gamall, lék alls níu leiki í úrvalsdeildinni og skoraði í 4:0-sigri á ÍA.
Einnig skoraði hann eitt mark í tveimur bikarleikjum fyrir Eyjamenn. Eftir það kom Vernam víða við og lék meðal annars með Coventry City, Burton Albion, Bradford City og Lincoln City.
Warren kom svo Grimsby í 2:0 eftir sendingu frá Vernam. Hann er 26 ára bakvörður sem ólst upp hjá Man. United en lék aldrei leik fyrir aðalliðið.
Var um fyrsta mark Warrens að ræða fyrir Grimsby í 43. leik hans í öllum keppnum og kom það gegn uppeldisfélaginu. Skoraði Warren auk þess úr sinni spyrnu í vítaspyrnukeppninni, sem Grimsby vann 12:11.
Frá Man. United fór hann til nágrannaliðsins Salford City en náði ekki heldur að gera sig gildandi þar. Eftir hark í utandeildinni gekk Warren til liðs við Barrow í D-deildinni árið 2022 og fór þaðan til Grimsby í sömu deild fyrir síðasta tímabil.
Jason Daði Svanþórsson er leikmaður Grimsby en lék ekki gegn Man. United vegna meiðsla.