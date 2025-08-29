Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 16:35

Hollendingurinn kominn til Tottenham

Xavi Simons er kominn til Tottenham.
Xavi Simons er kominn til Tottenham. Ljósmynd/Tottenham

Enska knattspyrnufélagið Tottenham hefur gengið frá kaupum á Xavi Simons frá Leipzig á 51 milljón punda.  

Hinn 22 ára gamli Simons hefur verið orðaður við Chelsea í allt sumar en að lokum varð Tottenham fyrr til að ganga frá kaupunum.

Hollendingurinn skrifaði undir fimm ára samning við Tottenham með möguleika á tveggja ára framlengingu.

Kaupin eru kærkomin fyrir Tottenham en liðið missti bæði af Morgan Gibbs-White frá Nottingham Forest og Eberechi Eze frá Crystal Palace í sumar.

Simons gekk ungur að árum í raðir París SG en náði ekki að vinna sér inn sæti í liðinu og var því seldur til Leipzig en hann hefur einnig leikið með PSV í heimalandinu.

Þá hefur Simons leikið 28 leiki fyrir hollenska landsliðið og skorað í þeim fimm mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hófu undirbúning atkvæðagreiðslu um verkfall Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum „Greiningardeildir bankanna ekki hlutlaus álitsgjafi“ „Það er þungt í okkur hljóðið“
Fleira áhugavert
„Það er þungt í okkur hljóðið“ „Greiningardeildir bankanna ekki hlutlaus álitsgjafi“ „Með þráhyggju fyrir því að drepa börn“ Átta enn saknað eftir árásina á Kænugarð