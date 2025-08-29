Hollendingurinn kominn til Tottenham

Enska knattspyrnufélagið Tottenham hefur gengið frá kaupum á Xavi Simons frá Leipzig á 51 milljón punda.
Hinn 22 ára gamli Simons hefur verið orðaður við Chelsea í allt sumar en að lokum varð Tottenham fyrr til að ganga frá kaupunum.
Hollendingurinn skrifaði undir fimm ára samning við Tottenham með möguleika á tveggja ára framlengingu.
Kaupin eru kærkomin fyrir Tottenham en liðið missti bæði af Morgan Gibbs-White frá Nottingham Forest og Eberechi Eze frá Crystal Palace í sumar.
Simons gekk ungur að árum í raðir París SG en náði ekki að vinna sér inn sæti í liðinu og var því seldur til Leipzig en hann hefur einnig leikið með PSV í heimalandinu.
Þá hefur Simons leikið 28 leiki fyrir hollenska landsliðið og skorað í þeim fimm mörk.