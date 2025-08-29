Leikmaður United á flugvallarhótel

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Antony er fluttur úr íbúð sinni í Manchester á Englandi og er búinn að koma sér fyrir á flugvallarhóteli við hlið flugvallarins þar í borg.
Ástæðan er sú að sóknarmaðurinn vill ólmur yfirgefa Manchester United og vill geta hoppað beint upp í flugvél til að semja við nýtt félag þegar tækifæri til þess gefst.
Antony, sem Manchester United keypti frá Ajax í Hollandi fyrir tæplega 100 milljónir evra árið 2022, var að láni hjá Real Betis á Spáni seinni hluta síðasta tímabils og sló í gegn.
Telegraph á Englandi greinir frá að Antony vilji komast til Spánar á ný en Betis hefur ekki náð að gera samkomulag við United hingað til í félagaskiptaglugganum, sem lokar um mánaðamótin.