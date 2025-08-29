Þýska knattspyrnufélagið Stuttgart hefur samþykkt 70 milljóna punda, 11,6 milljarða íslenskra króna, tilboð enska félagsins Newcastle United í þýska sóknarmanninn Nick Woltemade.
The Guardian er á meðal þeirra miðla sem greina frá. Mun Woltemade, sem er 23 ára gamall, gangast undir læknisskoðun hjá Newcastle í dag og í kjölfarið skrifa undir samning.
Hann skoraði 17 mörk í 33 leikjum fyrir Stuttgart á síðasta tímabili og lék sína fyrstu A-landsleiki fyrir Þýskaland á árinu.
Þar með virðist langri leit Newcastle að framherja í sumar loks vera að ljúka. Félagið hafði áður reynt við Liam Delap, Hugo Ekitiké, Joao Pedro, Benjamin Sesko, Yoane Wissa og Jörgen Strand Larsen án árangurs.
Newcastle á þó enn í viðræðum við Brentford um Wissa og Wolverhampton Wanderers um Strand Larsen enda vill félagið helst fá tvo sóknarmenn til liðs við sig.
Kemur það til vegna þess að Callum Wilson er horfinn á braut og Alexander Isak neitar að æfa og spila með liðinu þar sem hann vill komast til Liverpool.
Enski miðillinn Caugt Offside skýrir raunar frá því að Liverpool sé búið að leggja fram nýtt tilboð í Isak, sem hljóði upp á um 130 milljónir punda, en áreiðanlegri miðlar hafa ekki enn staðfest þau tíðindi.
Yrði um metupphæð að ræða fyrir leikmann í ensku úrvalsdeildinni. Newcastle hafnaði 110 milljóna punda tilboði Liverpool fyrr í sumar.