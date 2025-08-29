Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 12:39 | Uppfært 13:04

Sjö ára dvöl hjá Leeds á enda

Patrick Bamford fagnar marki í leik með Leeds.
Patrick Bamford fagnar marki í leik með Leeds. AFP/Paul Ellis

Enski knattspyrnumaðurinn Patrick Bamford og Leeds United hafa komist að samkomulagi um riftun á samningi hans. Bamford er því laus allra mála eftir sjö ára dvöl hjá félaginu.

Hann er 31 árs sóknarmaður sem skoraði 60 mörk í 205 leikjum í öllum keppnum fyrir Leeds.

Bamford fékk þær upplýsingar frá Daniel Farke, knattspyrnustjóra Leeds, að hann væri ekki í áætlunum Farke fyrir nýhafið tímabil og að Bamford myndi æfa með U21-árs liði félagsins ef hann yrði um kyrrt.

Hann skoraði 17 mörk í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2020-21 eftir að Leeds hafði unnið B-deildina tímabilið á undan og á einn A-landsleik að baki fyrir England, sem kom árið 2021.

