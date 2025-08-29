Spænskur landsliðsmaður til Palace

Enska knattspyrnufélagið Crystal Palace hefur fest kaup á spænska kantmanninum Yeremy Pino frá spænska félaginu Villarreal á 26 milljónir punda, 4,3 milljarða íslenskra króna.
Pino, sem er 22 ára gamall, skrifaði undir fimm ára samning og er ætlað að fylla skarðið sem Eberechi Eze skildi eftir sig, en hann var seldur til Arsenal á dögunum.
Kantmaðurinn knái en smái á 15 leiki að baki fyrir spænska A-landsliðið, hefur skorað þrjú mörk í þeim og vann Þjóðadeildina með liðinu árið 2023.
Einnig vann hann Evrópudeildina með Villarreal árið 2021.