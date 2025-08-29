Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 8:29

Tottenham að stela skotmarki Chelsea

Xavi Simons í leik með hollenska landsliðinu.
Xavi Simons í leik með hollenska landsliðinu. AFP/Odd Andersen

Enska knattspyrnufélagið Tottenham Hotspur hefur fengið kauptilboð í hollenska sóknartengiliðinn Xavi Simons samþykkt, en hann er leikmaður RB Leipzig í Þýskalandi.

Breska ríkisútvarpið skýrir frá því að Leipzig hafi samþykkt tæplega 52 milljóna punda tilboð og að Simons hafi þegar staðist læknisskoðun hjá Tottenham.

Reiknað er með því að félagaskiptin gangi í gegn á næsta sólarhring en í allt sumar hefur Chelsea leitt kapphlaupið um Simons. Tottenham er hins vegar að skáka Chelsea um sóknartengiliðinn, sem er 22 ára gamall.

Chelsea situr þó ekki auðum höndum og er langt komið með að festa kaup á Alejandro Garnacho á 40 milljónir punda frá Manchester United.

mbl.is
