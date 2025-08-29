Trent ekki valinn í enska hópinn

Knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold er ekki í enska landsliðshópnum sem landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel tilkynnti í dag. England mætir Andorra og Serbíu í undankeppni HM 2026 í næsta mánuði.
Alexander-Arnold missti sæti sitt í byrjunarliði Real Madríd um síðustu helgi og hlýtur ekki náð fyrir augum Þjóðverjans Tuchel að þessu sinni.
Phil Foden, Kyle Walker, Ivan Toney og Harry Maguire komast ekki heldur í hópinn.
Fleiri öflugir leikmenn eru þá ekki í hópnum vegna meiðsla. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer og Levi Colwill eru allir að glíma við meiðsli.
Djed Spence og Elliot Anderson eru nýliðar í leikmannahópnum.
Landsliðshópur Englands:
Markverðir: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace).
Varnarmenn: Reece James (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), John Stones, Dan Burn (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Miðjumenn: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal).
Sóknarmenn: Harry Kane (Bayern München), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham United), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa).