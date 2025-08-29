Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.8.2025 | 11:47 | Uppfært 12:11

Trent ekki valinn í enska hópinn

Trent Alexander-Arnold í leik með Real Madríd.
Trent Alexander-Arnold í leik með Real Madríd. AFP/Thomas Coex

Knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold er ekki í enska landsliðshópnum sem landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel tilkynnti í dag. England mætir Andorra og Serbíu í undankeppni HM 2026 í næsta mánuði.

Alexander-Arnold missti sæti sitt í byrjunarliði Real Madríd um síðustu helgi og hlýtur ekki náð fyrir augum Þjóðverjans Tuchel að þessu sinni.

Phil Foden, Kyle Walker, Ivan Toney og Harry Maguire komast ekki heldur í hópinn.

Fleiri öflugir leikmenn eru þá ekki í hópnum vegna meiðsla. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer og Levi Colwill eru allir að glíma við meiðsli.

Djed Spence og Elliot Anderson eru nýliðar í leikmannahópnum.

Landsliðshópur Englands:

Markverðir: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace).

Varnarmenn: Reece James (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), John Stones, Dan Burn (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Miðjumenn: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal).

Sóknarmenn: Harry Kane (Bayern München), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham United), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa).

mbl.is
Fleira áhugavert
Augljóst að fundurinn fer ekki fram Sagði upp í kjölfar óheimila uppflettinga „Með þráhyggju fyrir því að drepa börn“ Átta enn saknað eftir árásina á Kænugarð
Fleira áhugavert
Augljóst að fundurinn fer ekki fram Átta enn saknað eftir árásina á Kænugarð Sagði upp í kjölfar óheimila uppflettinga „Það er þungt í okkur hljóðið“