Chelsea vann Lundúnaslaginn

Chelsea tók á móti grönnum sínum í Fulham í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í hádegisleik dagsins. Leikið var á Stamford Bridge leikvanginum í Lundúnum og endaði leikurinn með sigri Chelsea, 2:0.
Fulham kom boltanum í netið á 21. mínútu þegar hinn 18 ára gamli Joshua King skoraði laglegt mark. Það fékk hinsvegar ekki að standa því eftir myndbandsskoðun dæmdi dómari leiksins, Robert Jones það af eftir að hafa séð brot frá Rodrigo Muniz í aðdraganda þess.
Á síðustu andartökum fyrri hálfleiks komst Chelsea yfir með marki frá Brasilíumanninum Joao Pedro. Hann skallaði þá hornspyrnu Enzo Ferandez í markið af stuttu færi.
Snemma í seinni hálfleik kom myndbandsdómgæslan aftur við sögu þegar dæmd var vítaspyrna á Fulham. Robert Jones dæmdi ekkert til að byrja með en var sendur í skjáinn og sá þar að boltinn fór í hendina á Ryan Sessegnon inni í vítateig gestanna og dæmd var vítaspyrna. Enzo Fernandez fór á punktinn og skoraði af öryggi.
Chelsea tyllir sér að minnska kosti tímabundið á topp deildarinnar með þessum sigri en liðið er með sjö stig. Fulham er í 14. sæti með tvö stig.