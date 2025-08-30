Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.8.2025 | 10:44

Newcastle kaupir framherja

Nick Woltemade hefur gengið til liðs við Newcastle.
Nick Woltemade hefur gengið til liðs við Newcastle. AFP/John Macdougall

Newcastle hefur keypt þýska landsliðsmanninn Nick Woltemade frá Stuttgart fyrir 69 milljónir punda og er hann því dýrasti leikmaður í sögu Newcastle.

Woltemade er 23 ára framherji sem sló í gegn með Stuttgart á síðasta tímabili og skoraði 17 mörk í 33 leikjum með félaginu. Þá spilaði hann sinn fyrsta landsleik fyrir Þýskaland í undanúrslitum Þjóðadeildar Evrópu í júní s.l. þegar liðið tapaði fyrir Portúgal.

Hann er eins og áður segir orðinn dýrasti leikmaður í sögu Newcastle og slær hann því met Alexander Isak sem kostaði 63 milljónir punda þegar hann gekk til liðs við félagið frá Real Sociedad árið 2022.

Það þykir líklegt að þessi kaup Newcastle opni dyrnar fyrir Alexander Isak að yfirgefa félagið og ganga til liðs við Liverpool en hann hefur ítrekað lýst yfir áhuga sínum að yfirgefa Newcastle.

