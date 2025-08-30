Skotinn nýr varafyrirliði Liverpool

Skoski bakvörðurinn Andy Robertson hefur verið skipaður nýr varafyrirliði enska knattspyrnufélagsins Liverpool.
Eftir að Trent Alexander-Arnold fór frá Liverpool til Real Madrid í sumar þá opnaðist staða varafyrirliða hjá félaginu og mun Robertson fylla þá stöðu og vera fyrirliða liðsins, Virgil van Dijk, innan handar.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sagði á blaðamannafundi sínum fyrir leik liðsins gegn Arsenal á sunnudag að Robertson hefði verið þriðji fyrirliði á síðasta tímabili og því væri rökrétt skref að hann yrði varafyrirliði eftir að Alexander-Arnold fór frá félaginu.
„Hann hefur spilað hér í svo mörg ár og hefur unnið deildina tvisvar. Hann er frábær leikmaður sem spilar marga leiki, veit hvað þarf til og þekkir kúltúrinn sem við erum að reyna að skapa hjá félaginu,“ sagði Slot.
Robertson hefur spilað með Liverpool frá árinu 2017 þegar hann kom frá Hull City og hefur hann leikið 344 leiki með félaginu.
Þá hefur hann unnið ensku úrvalsdeildina, Meistaradeild Evrópu, Heimsmeistarakeppni félagsliða, enska bikarinn og enska deildarbikarinn með félaginu.