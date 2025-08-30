Tottenham tapaði – Dramatík í Sunderland

Tottenham tók á móti Bournemouth í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag og bjuggust flestir við sigri heimamanna en svo varð ekki.
Brasilíski framherjinn Evanilson skoraði eina mark leiksins á fimmtu mínútu eftir stoðsendingu frá Marcos Senesi.
Liðsmenn Bournemouth voru líklegri til að bæta við marki en Tottenham að jafna og átti David Brooks meðal annars skot í þverslánna í seinni hálfleiknum.
Sunderland fékk Brentford í heimsókn og óhætt er að segja að dramatíkin hafi verið mikil í sigri Sunderland, 2:1.
Kevin Schade klúðraði vítaspyrnu fyrir Brentford á 59. mínútu áður en liðsfélagi hans Igor Thiago kom gestunum yfir á 77. mínútu.
Heimamenn lögðu ekki árar í bát og komu til baka með tveimur mörkum. Það fyrra kom úr vítaspyrnu á 82. mínútu frá Enzo Le Fee og það var síðan Wilson Isidor sem skoraði sigurmarkið á sjöttu mínútu uppbótartíma og tryggði hann Sunderland sigurinn.
Hákon Rafn Valdimarsson sat allan tímann á varamannabekk Brentford í dag.
Wolves fékk þá Everton í heimsókn á Molineux leikvanginn í Wolverhampton og buðu liðin upp á fimm marka leik sem endaði með sigri Everton, 3:2.
Beto skoraði fyrsta mark leiksins fyrir gestina á 7. mínútu áður en Hee-Chan Hwang jafnaði fyrir heimamenn á 21. mínútu. Iliman Ndiaye kom Everton aftur yfir á 33. mínútu og það var síðan Kiernan Dewsbury-Hall sem kom Everton tveimur mörkum yfir á 55. mínútu.
Rodrigo Gomes minnkaði muninn á 79. mínútu og gaf heimamönnum smá von en lengra komust þeir ekki og leikurinn endaði með 3:2 sigri Everton.