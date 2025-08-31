Brighton & Hove Albion vann glæsilegan sigur á Manchester City, 2:1, á heimavelli sínum í Brighton er liðin mættust í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Brighton fór með sigrinum upp í tíunda sæti og er þar með fjögur stig. Man. City er í 12. sæti með þrjú stig.
Erling Haaland kom gestunum í forystu á 34. mínútu þegar hann lagði boltann í netið af stuttu færi fyrir miðjum vítateignum eftir glæsilega klobbasendingu Omars Marmoush.
Um miðjan síðari hálfleik fékk Brighton dæmda vítaspyrnu þegar Matheus Nunes handlék knöttinn innan teigs. James Milner steig á vítapunktinn og skoraði af miklu öryggi.
Hann er næstelsti leikmaðurinn sem skorar í ensku úrvalsdeildinni frá upphafi en Milner er 39 ára og 239 daga gamall. Einnig er hann elsti leikmaðurinn sem skorar úr vítaspyrnu í deildinni.
Einni mínútu fyrir leikslok skoraði Þjóðverjinn Brajan Gruda svo sigurmarkið. Hann slapp þá í gegn eftir sendingu Kaoru Mitoma, lék laglega á markvörðinn James Trafford og varnarmann Man. City og renndi boltanum svo í netið.
West Ham United gerði frábæra ferð til Nottingham og vann Nottingham Forest örugglega, 3:0.
Var um fyrsta sigur Hamranna á tímabilinu að ræða.
Mörkin komu öll undir lokin en Jarrod Bowen braut ísinn á 84. mínútu, Lucas Paquetá tvöfaldaði forskotið með marki úr vítaspyrnu fjórum mínútum síðar og Callum Wilson skoraði sitt fyrsta mark fyrir West Ham í uppbótartíma.