Brighton lagði City – fyrsti sigur Hamranna

Erling Haaland niðurlútur eftir að Brighton skoraði sigurmark sitt.
Erling Haaland niðurlútur eftir að Brighton skoraði sigurmark sitt. AFP/Justin Tallis

Brighton & Hove Albion vann glæsilegan sigur á Manchester City, 2:1, á heimavelli sínum í Brighton er liðin mættust í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Brighton fór með sigrinum upp í tíunda sæti og er þar með fjögur stig. Man. City er í 12. sæti með þrjú stig.

Erling Haaland kom gestunum í forystu á 34. mínútu þegar hann lagði boltann í netið af stuttu færi fyrir miðjum vítateignum eftir glæsilega klobbasendingu Omars Marmoush.

Um miðjan síðari hálfleik fékk Brighton dæmda vítaspyrnu þegar Matheus Nunes handlék knöttinn innan teigs. James Milner steig á vítapunktinn og skoraði af miklu öryggi.

Hann er næstelsti leikmaðurinn sem skorar í ensku úrvalsdeildinni frá upphafi en Milner er 39 ára og 239 daga gamall. Einnig er hann elsti leikmaðurinn sem skorar úr vítaspyrnu í deildinni.

Einni mínútu fyrir leikslok skoraði Þjóðverjinn Brajan Gruda svo sigurmarkið. Hann slapp þá í gegn eftir sendingu Kaoru Mitoma, lék laglega á markvörðinn James Trafford og varnarmann Man. City og renndi boltanum svo í netið.

Kærkominn sigur West Ham

West Ham United gerði frábæra ferð til Nottingham og vann Nottingham Forest örugglega, 3:0.

Var um fyrsta sigur Hamranna á tímabilinu að ræða.

Mörkin komu öll undir lokin en Jarrod Bowen braut ísinn á 84. mínútu, Lucas Paquetá tvöfaldaði forskotið með marki úr vítaspyrnu fjórum mínútum síðar og Callum Wilson skoraði sitt fyrsta mark fyrir West Ham í uppbótartíma.

