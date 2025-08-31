Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.8.2025 | 17:52

Cherki lengi frá – Ekitike kallaður í landsliðið

Rayan Cherki verður lengi frá vegna meiðsla.
Rayan Cherki verður lengi frá vegna meiðsla. AFP/Darren Staples

Rayan Cherki, leikmaður Manchester City, er meiddur á lærvöðva og verður frá næstu tvo mánuðina að sögn Pep Guardiola, knattspyrnustjóra félagsins.

Cherki átti að vera í franska landsliðshópnum sem mætir Úkraínu og Íslandi í komandi verkefni en hefur þurft að draga sig úr hópnum vegna meiðslanna.

Didier Deschamps, landsliðsþjálfari Frakklands, hefur kallað Hugo Ekitike, framherja Englandsmeistara Liverpool, í hópinn í hans stað.

Ekitike hefur ekki enn spilað A-landsleik og á því möguleika á því að kóróna frábæra byrjun sína á tímabilinu með því að spila sinn fyrsta landsleik fyrir Frakkland.

mbl.is
