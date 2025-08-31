Cunha fær ekki að spila gegn City

Matheus Cunha fór af velli í sigri Manchester United á Burnley í gær vegna meiðsla á vöðva og hefur hann þurft að draga sig úr landsliðshóp Brasilíu fyrir komandi landsleikjahlé.
Cunha fór af velli á 31. mínútu í stöðunni 1:0 fyrir Manchester United. Margt átti eftir að gerast áður en Bruno Fernandes tryggði United sigurinn með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma.
Cunha hefur nú dregið sig úr landsliðshópi Brasilíu fyrir komandi verkefni. Það er möguleiki á að meiðslin hái honum ekki fram yfir landsleikjahléið en samkvæmt reglum FIFA þá mun hann ekki mega spila leikinn gegn Manchester City.
Leikurinn gegn Manchester City verður spilaður þannn 14. september n.k. eða fimm dögum eftir að leikur Brasilíu gegn Bólivíu fer fram. Samkvæmt reglum FIFA mega landsliðsmenn sem draga sig úr hóp vegna meiðsla ekki spila með félagsliði sínu á næstu fimm dögum eftir síðasta landsleik í landsleikjahléinu.