Draumamark og Liverpool vann stórleikinn

Liverpool sigraði Arsenal, 1:0, á heimavelli í stórleik 3. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Sigurmarkið var af dýrari gerðinni en það gerði Ungverjinn Dominik Szoboszlai á 83. mínútu með stórglæsilegri aukaspyrnu af 25 metra færi í stöng og inn.
Þess fyrir utan var mjög lítið um opin færi og höfðu markverðir beggja liða lítið að gera. Hugo Ekitike fékk ekki úr neinu að moða í framlínu Liverpool og sömu sögu má segja um Viktor Gyökeres hjá Liverpool.
Staðan í hálfleik var markalaus þar sem Liverpool var meira með boltann en skapaði sér lítið. Arsenal varðist vel og gekk sömuleiðis illa að skapa sér opið færi.
Að lokum voru það mögnuð einstaklingsgæði sem skildi að og Liverpool er með fullt hús stiga á toppnum eftir þrjár umferðir. Arsenal er með sex stig í þriðja sæti.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið