Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.8.2025 | 17:30

Draumamark og Liverpool vann stórleikinn

Alexis Mac Allister hjá Liverpool og Martín Zubimendi hjá Arsenal …
Alexis Mac Allister hjá Liverpool og Martín Zubimendi hjá Arsenal eigast við í dag. AFP/Darren Staples

Liverpool sigraði Arsenal, 1:0, á heimavelli í stórleik 3. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

Sigurmarkið var af dýrari gerðinni en það gerði Ungverjinn Dominik Szoboszlai á 83. mínútu með stórglæsilegri aukaspyrnu af 25 metra færi í stöng og inn.

Þess fyrir utan var mjög lítið um opin færi og höfðu markverðir beggja liða lítið að gera. Hugo Ekitike fékk ekki úr neinu að moða í framlínu Liverpool og sömu sögu má segja um Viktor Gyökeres hjá Liverpool.

Dominik Szoboszlai skorar sigurmarkið.
Dominik Szoboszlai skorar sigurmarkið. AFP/Darren Staples

Staðan í hálfleik var markalaus þar sem Liverpool var meira með boltann en skapaði sér lítið. Arsenal varðist vel og gekk sömuleiðis illa að skapa sér opið færi.

Að lokum voru það mögnuð einstaklingsgæði sem skildi að og Liverpool er með fullt hús stiga á toppnum eftir þrjár umferðir. Arsenal er með sex stig í þriðja sæti.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 1:1 KR opna
90. mín. Leik lokið 1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.
Afturelding 1:2 FH opna
90. mín. Leik lokið Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.
Stjarnan 0:1 KA opna
45. mín. KA fær víti 45+1 Örvar Eggertsson felli Hallgrím Mar við vítateigslínuna.
Pólland 0:0 Ísland opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Liverpool 1:0 Arsenal opna loka
90. mín. Það verða að minnsta kosti sjö mínútur í uppbótartíma. Nóg eftir!
