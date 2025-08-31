Dyrnar að opnast fyrir Guehi?

Crystal Palace virðist vera að ná í franskan miðvörð frá Toulouse að nafni Jaydee Canvot og ýtir það undir sögusagnir að liðið muni leyfa fyrirliða sínum, Marc Guehi, að fara frá félaginu til Liverpool.
Canvot er nítján ára gamall og braut sér leið inn í aðallið Toulouse á síðasta tímabili. Hann spilaði 16 leiki með franska liðinu á síðasta tímabili og heillaði mikið í þeim. Þá á hann að baki 17 leiki fyrir yngri landslið Frakklands.
Crystal Palace náði samkomulagi við Toulouse í gær og mun kaupa Canvot fyrir 24 milljónir punda að því gefnu að hann standist læknisskoðun sem áætluð er seinna í dag.
Þessar fréttir virðast ýta undir þær fregnir að Crystal Palace muni leyfa Marc Guehi að fara til Liverpool en ensku meistararnir lögðu fram 35 milljóna punda tilboð í enska landsliðsmanninn í gær.
Samningur Guehi við Crystal Palace rennur út að keppnistímabilinu loknu og líklegt þykir að félagið vilji selja hann núna frekar en að missa hann frítt næsta sumar.