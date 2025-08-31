Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.8.2025 | 14:30

Liverpool – Arsenal kl. 15.30, bein lýsing

Eberechi Eze, nýr leikmaður Arsenal, skoðar sig um á Anfield …
Eberechi Eze, nýr leikmaður Arsenal, skoðar sig um á Anfield fyrir leikinn í dag. AFP/Darren Staples

Liverpool tekur á móti Arsenal í stórleik 3. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar fótbolta á Anfield klukkan 15.30.

Bæði lið eru með sex stig; Liverpool í fjórða sæti og Arsenal í öðru sæti.

Mbl.is fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Vestri 1:0 KR opna
18. mín. Vladimir Tufegdzic (Vestri) skorar 1:0 Vestri!. Vestri skorar úr sinni fyrstu hornspyrnu. Montiel tekur hornspyrnuna frá vinstri og beint á Túfa sem skallar hann inn. Halldór hreyfir sig ekki á línunni. KR að fá enn eitt markið á sig eftir hornspyrnu.
ÍBV 0:0 ÍA opna
1. mín. Leikur hafinn Heimamenn sparka þessu af stað, góða skemmtun!
Afturelding 1:1 FH opna
34. mín. Afturelding skorar úr víti 1:1. Hrannar hamrar boltann upp í vinstra hornið. Mathias fer í rétt horn en átti samt ekki möguleika.

Leiklýsing

Liverpool 0:0 Arsenal opna loka
0. mín. Komið þið sæl og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá stórleik Liverpool og Arsenal í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
mbl.is
