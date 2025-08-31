Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 31.8.2025 | 20:01

Slök byrjun hjá Aston Villa heldur áfram

Ollie Watkins leitar enn að fyrsta marki sínu á leiktíðinni.
Ollie Watkins leitar enn að fyrsta marki sínu á leiktíðinni. AFP/Adrian Dennis

Crystal Palace skellti Aston Villa, 3:0, í síðasta leik 3. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Aston Villa er því enn án sigurs á leiktíðinni og situr í 19. sæti með eitt stig. Ekki nóg með það en þá hefur Aston Villa ekki skorað mark í þessum þremur leikjum.

Á 20. mínútu braut Marco Bizot af sér inni í vítateig og dómarinn benti réttilega á punktinn. Jean-Philippe Mateta steig á punktinn og afgreiddi vítaspyrnuna af öryggi og var þetta eina mark fyrri hálfleiksins, 1:0.

Marc Guehi tvöfaldaði forystu Crystal Palace á 68. mínútu þegar hann reyndi flott skot inn í teig sem flaug upp í hornið hægra megin, 2:0.

Ekki varð þetta betra fyrir Aston Villa því fjórum mínútum seinna datt boltinn fyrir Ismaila Sarr sem þakkaði fyrir sig og setti boltann í netið af stuttu færi, 3:0.

Fleiri urðu mörkin ekki og þessi skelfilega byrjun Aston Villa heldur áfram.

Aston Villa heimsækir Everton í næstu umferð og Crystal Palace tekur á móti Sunderland. 


