Tekinn af stórleiknum eftir mistök í gær

Mark Fulham var ranglega dæmt af.
Mark Fulham var ranglega dæmt af. AFP/Justin Tallis

PGMOL, samtök atvinnudómara í knattspyrnu á Englandi, hafa ákveðið að taka Michael Salisbury af stórleik Liverpool og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í dag, en þar átti hann að vera VAR-dómari.

Ástæðan er sú að PGMOL viðurkennir að Salisbury hafi gert mistök þegar hann greip inn í og ráðlagði Rob Jones dómara að dæma mark Fulham af í 2:0-sigri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Dæmt var brot á Rodrigo Muniz í aðdraganda marks sem Josh King skoraði og kom þannig Fulham í 0:1, en það reyndust vera misök.

Salisbury verður því ekki í VAR-herberginu í leik Liverpool og Arsenal. Í hans stað verður John Brooks VAR-dómari í leiknum.

