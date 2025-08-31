Tekinn af stórleiknum eftir mistök í gær

PGMOL, samtök atvinnudómara í knattspyrnu á Englandi, hafa ákveðið að taka Michael Salisbury af stórleik Liverpool og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í dag, en þar átti hann að vera VAR-dómari.
Ástæðan er sú að PGMOL viðurkennir að Salisbury hafi gert mistök þegar hann greip inn í og ráðlagði Rob Jones dómara að dæma mark Fulham af í 2:0-sigri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Dæmt var brot á Rodrigo Muniz í aðdraganda marks sem Josh King skoraði og kom þannig Fulham í 0:1, en það reyndust vera misök.
Salisbury verður því ekki í VAR-herberginu í leik Liverpool og Arsenal. Í hans stað verður John Brooks VAR-dómari í leiknum.