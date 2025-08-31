Yfirlýsing frá Wissa – Vill fara til Newcastle

Yoane Wissa, framherji Brentford, hefur sent frá sér langa yfirlýsingu þar sem hann biðlar til stjórnenda Brentford að hleypa sér frá félaginu til Newcastle United.
Wissa hefur ekki spilað með Brentford í fyrstu leikjum tímabilsins og um tíma neitaði hann að æfa með liðinu til að reyna að þvinga fram sölu til Newcastle. Brentford hefur ekki enn haggast í afstöðu sinnu og hefur t.a.m. neitað tveimur tilboðum frá Newcastle í Wissa í sumar.
Félagaskiptaglugginn á Englandi lokar á morgun og hefur Wissa nú sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann leynir ekki vilja sínum að kveðja Brentford og að fá að halda til Newcastle.
„Síðustu vikur hafa verið miklar vangaveltur um framtíð mína hjá Brentford og vildi ég því tala hreint og beint við ykkur um hvernig málin standa. Ég hef verið þögull í mestallt sumar en með aðeins nokkra klukkutíma eftir af félagaskiptaglugganum þá finnst mér ég verða að koma því á hreint að ég vil fara frá Brentford. Ég trúi því að félagið sé mjög ósanngjarnt gagnvart mér og sé ekki að leyfa mér að fara þrátt fyrir nokkur sanngjörn tilboð í sumar,“ sagði Wissa.
„Ég hef alltaf lagt mig 100% fram fyrir Brentford síðan ég kom til félagsins árið 2021. Ég er stoltur af því sem við höfum byggt saman og hef aldrei tekið því sem sjálfsögðum hlut að fá að spila fyrir félagið. Stuðningsmenn Brentford munu alltaf eiga sérstakan stað í hjarta mínu og ég hef alltaf komið fram af virðingu, bæði inni á vellinum og utan hans.“
„Fyrr í sumar talaði ég við stjórnendur félagsins og nýja stjórann. Ég gerði þeim ljóst að ég vildi fara frá félaginu. Á þessum tíma var mér lofað að félagið myndi ekki standa í vegi fyrir því að ég fengi að fara ef að sanngjarnt tilboð myndi berast. Þetta var skriflegt loforð. Ég fékk tilboð frá öðru félagi í ensku úrvalsdeildinni og sagði stjórnendum Brentford að ég vildi fara þangað.“
„Nú er félagaskiptaglugginn nánast á enda og klúbburinn hefur algjörlega skipt um skoðun og brýtur loforðið sem mér var gefið fyrr í sumar. Þetta hefur sett mig í erfiða og ósanngjarna stöðu. Loforðið um að ég mætti fara í sumar hefur verið svikið. Það gerir mig leiðann að þurfa að skrifa þetta því ég virði klúbbinn og stuðningsmenn ennþá.“
„Að vera neyddur til að vera áfram hjá félaginu mun aðeins eyðileggja fjögur yndisleg ár hjá þessu frábæra félagi og því biðla ég til eigenda Brentford að standa við gefin loforð og leyfa mér að fara nú á loka andartökum félagaskiptagluggans,“ sagði Wissa.
Þetta er meðal annars það sem kemur fram í yfirlýsingu Wissa og verður fróðlegt að sjá hvað gerist á næstu klukkutímunum.