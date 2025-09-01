Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 9:20

Á leið til Manchester eftir allt

Gianluigi Donnarumma er á leið til Manchester.
Gianluigi Donnarumma er á leið til Manchester. AFP/Franck Fife

Ítalski markvörðurinn Gianluigi Donnarumma mun að öllum líkindum ganga í raðir Manchester City á Englandi í dag.

Donnarumma á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við París SG og greiðir City tæpar 30 milljónir punda fyrir leikmanninn.

Markvörðurinn hefur verið orðaður við brottför frá Parísarfélaginu í allt sumar og var um tíma orðaður við Manchester United.

Ítalinn var táningur þegar hann var orðinn aðalmarkvörður hjá stórliðinu AC Milan í heimalandinu en hann gekk síðan í raðir PSG árið 2021. Þá hefur hann leikið 74 leiki með landsliði þjóðar sinnar.

Sky Sports greinir frá því að Ederson hafi samþykkt að fara til Fenerbahce í Tyrklandi og er Donnarumma ætlað að leysa hann af hólmi hjá enska félaginu.

Fenerbahce greiðir um 12 milljónir punda fyrir Ederson en hann hefur verið afar sigursæll á átta árum hjá City.

mbl.is
