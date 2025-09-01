Dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar

Enska knattspyrnufélagð Liverpool hefur gengið frá kaupunum á sænska framherjanum Alexander Isak frá Newcastle.
Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni í kvöld en Isak, sem er 25 ára gamall, kemur til félagsins frá Newcastle þar sem hann hefur leikið frá árinu 2022.
Liverpool borgar 125 milljónir punda fyrir framherjann sem er nýtt met í ensku úrvalsdeildinni en fyrir kaupin í kvöld var Florian Wirtz sá dýrasti í deildinni. Liverpool borgaði Bayer Leverkusen 116 milljónir punda fyrir hann fyrr í sumar.
Isak skrifaði undir langtímasamning við Liverpool en ekki hefur verið gefið upp hversu langur samningurinn er.
Isak á að baki 52 A-landsleiki fyrir Svíþjóð þar sem hann hefur skorað 16 mörk en hann skoraði 62 mörk í 109 leikjum fyrir Newcastle.