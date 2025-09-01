Eftirsóttur framherji á leið til Tottenham

Franski knattspyrnumaðurinn Randal Kolo Muani er að ganga til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Tottenham.
Það er The Athletic sem greinir frá þessu en Muani, sem er 26 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Juventus í allt í sumar.
Hann er samningsbundinn Frakklandsmeisturum París SG og gengur til liðs við Tottenham á láni út keppnistímabilið.
Hann lék með Juventus í ítölsku A-deildinni á síðustu leiktíð þar sem hann skoraði átta mörk í 16 leikjum í deildinni.
Hann hefur leikið 54 leiki fyrir París SG og skorað í þeim 11 mörk. Þá á hann að baki 31 A-landsleik fyrir Frakkland og níu mörk.