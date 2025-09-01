Enn einn frá Brighton til Chelsea

Facundo Buonanotte er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Chelsea frá Brighton á eins árs lánssamningi.
Þá er ekkert kaupákvæði í samningnum, sem er oft í lánssamningum, og því um einfaldan samning að ræða.
Buonanotte er 20 ára Argentínumaður sem gekk í raðir Brighton í janúar 2023. Hann var á láni hjá Leicester á síðustu leiktíð. Hann er miðjumaður sem var eftirsóttur af öðrum félögum í ensku úrvalsdeildinni, meðal annars af nýliðum Leeds.
Bounanotte er enn einn leikmaðurinn sem Chelsea fær til sín frá Brighton á síðustu árum en sem dæmi hafa Joao Pedro, Marc Cucurella, Robert Sánchez og Moises Caicedo allir komið þaðan frá.