Enn einn frá Brighton til Chelsea

Facundo Buonanotte í búningi Chelsea.
Facundo Buonanotte í búningi Chelsea. Ljósmynd/Chelsea

Facundo Buonanotte er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Chelsea frá Brighton á eins árs lánssamningi. 

Þá er ekkert kaupákvæði í samningnum, sem er oft í lánssamningum, og því um einfaldan samning að ræða. 

Buonanotte er 20 ára Argentínumaður sem gekk í raðir Brighton í janúar 2023. Hann var á láni hjá Leicester á síðustu leiktíð. Hann er miðjumaður sem var eftirsóttur af öðrum félögum í ensku úrvalsdeildinni, meðal annars af nýliðum Leeds.

Bounanotte er enn einn leikmaðurinn sem Chelsea fær til sín frá Brighton á síðustu árum en sem dæmi hafa Joao Pedro, Marc Cucurella, Robert Sánchez og Moises Caicedo allir komið þaðan frá. 

