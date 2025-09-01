Frá Liverpool til Aston Villa

Enski knattspyrnumaðurinn Harvey Elliott er genginn til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Aston Villa.
Elliott, sem er 22 ára gamall, kemur til félagsins frá Liverpool en hann skrifaði undir eins árs lánssamning við Aston Villa.
Aston Villa þarf svo að kaupa leikmanninn næsta sumar á 35 milljónir punda, gegn því að hann spili ákveðinn fjölda leikja fyrir félagið á yfirstandandi tímabili.
Elliott er uppalinn hjá Fulham en hefur leikið með Liverpool frá árinu 2019 þar sem hann hefur skorað 15 mörk og lagt upp önnur 20 í 149 leikjum fyrir félagið.