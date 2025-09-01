Köld kveðja Newcastle til Alexanders Isaks

Enska úrvalsdeildarfélagið Newcastle eyddi ekki mörgum orðum í kveðju sína til sænska knattspyrnumannsins Alexanders Isaks sem yfirgaf félagið í gærkvöldi.
Isak, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við Englandsmeistara Liverpool í gærkvöldi fyrir 125 milljónir punda og varð um leið dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Félagaskiptin hafa legið í loftinu í allt sumar en Isak hefur ekkert leikið með Newcastle á yfirstandandi tímabili þar sem hann hefur verið í verkfalli til þess að þröngva skiptunum til Liverpool í gegn.
„Newcastle tilkynnir hér með sölu Alexanders Isaks til Liverpool fyrir metfé,“ segir í tilkynningu á heimasíðu Newcastle.
„Sænski landsliðsmaðurinn gekk til liðs við félagið frá Real Sociedad árið 2022 og kom við sögu í 109 leikjum fyrir félagið í öllum keppnum,“ segir ennfremur í tilkynningunni.
Enskir fjölmiðlar hafa fjallað mikið um málið, þar á meðal breska ríkissjónvarpið sem vakti fyrst athygli á 37-orða kveðju Newcastle til Isaks.