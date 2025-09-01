Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 23:15

Köld kveðja Newcastle til Alexanders Isaks

Alexander Isak er genginn til liðs við Liverpool.
Alexander Isak er genginn til liðs við Liverpool. Ljósmynd/Liverpool

Enska úrvalsdeildarfélagið Newcastle eyddi ekki mörgum orðum í kveðju sína til sænska knattspyrnumannsins Alexanders Isaks sem yfirgaf félagið í gærkvöldi.

Isak, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við Englandsmeistara Liverpool í gærkvöldi fyrir 125 milljónir punda og varð um leið dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

Félagaskiptin hafa legið í loftinu í allt sumar en Isak hefur ekkert leikið með Newcastle á yfirstandandi tímabili þar sem hann hefur verið í verkfalli til þess að þröngva skiptunum til Liverpool í gegn.

37-orða kveðja Newcastle

„Newcastle tilkynnir hér með sölu Alexanders Isaks til Liverpool fyrir metfé,“ segir í tilkynningu á heimasíðu Newcastle.

„Sænski landsliðsmaðurinn gekk til liðs við félagið frá Real Sociedad árið 2022 og kom við sögu í 109 leikjum fyrir félagið í öllum keppnum,“ segir ennfremur í tilkynningunni.

Enskir fjölmiðlar hafa fjallað mikið um málið, þar á meðal breska ríkissjónvarpið sem vakti fyrst athygli á 37-orða kveðju Newcastle til Isaks.

