Mettilboð Liverpool í Isak samþykkt

Enska knattspyrnufélagið Newcastle United hefur samþykkt 130 milljóna punda tilboð Liverpool í sænska sóknarmanninn Alexander Isak.
Hinn áreiðanlegi David Ornstein hjá The Athletic greinir frá því að tilboðið hafi verið samþykkt í kvöld og að Isak muni gangast undir læknisskoðun á morgun.
Liverpool hefur verið á höttunum eftir Isak í allt sumar en tilboði upp á 110 milljónir punda var tafarlaust hafnað fyrr í sumar. Hann hefur sjálfur ólmur viljað skipta til Liverpool og neitað að æfa og spila með Newcastle.
Isak hefur þegar samþykkt kaup og kjör hjá Liverpool og er þess vænst að skiptin verði tilkynnt á morgun, að lokinni læknisskoðun og áður en félagaskiptaglugganum á Englandi verður lokað.
130 milljónir punda jafngilda 21,6 milljörðum íslenskra króna og verður um metupphæð að ræða, bæði hjá Liverpool og í ensku úrvalsdeildinni yfir höfuð.