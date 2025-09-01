Newcastle keypti arftaka Alexanders Isaks

Yoane Wissa er genginn til liðs við enska knattspyrnufélagið Newcastle.
Þetta tilkynnti enska félagið á samfélagsmiðlum sínum en sóknarmaðurinn, sem er 28 ára gamall, kemur til félagsins frá Brentford.
Newcastle borgaði 50 milljónir punda fyrir sóknarmanninn sem fær það hlutverk að fylla skarðið sem sænski framherjinn Alexander Isak skilur eftir sig.
Wissa hefur leikið með Brentford frá árinu 2021 og er markahæsti leikmaður í sögu félagsins í úrvalsdeildinni með 45 mörk.
Alls lék hann 149 leiki fyrir Brentford og skoraði í þeim 49 mörk en hann skrifaði undir langtímasamning við Newcastle.