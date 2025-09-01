Skiptin til Liverpool í hættu

Félagaskipti enska landsliðsmannsins Marc Guehi frá Crystal Palace til Liverpool eru í hættu.
Guehi er búinn að standast læknisskoðun hjá Liverpool og var reiðubúinn að skrifa undir fimm ára samning í Bítlaborginni eftir að félögin komust að samkomulagi um 35 milljóna kaupverð.
Hins vegar hefur Crystal Palace ekki enn fundið eftirmann og vill Oliver Glasner stjóri liðsins ekki selja Guehi nema annar varnarmaður komi í staðinn. The Athletic segir frá.
Palace hefur reynt við Jaydee Canvot frá Toulouse og Igor Julio frá Brighton en hvorug félagaskiptin hafa farið í gegn.
Glugginn lokar eftir 50 mínútur.