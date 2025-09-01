Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 17:10

Skiptin til Liverpool í hættu

Marc Guehi þarf mögulega að sætta sig við að vera …
Marc Guehi þarf mögulega að sætta sig við að vera áfram hjá Crystal Palace. AFP/Adrian Dennis

Félagaskipti enska landsliðsmannsins Marc Guehi frá Crystal Palace til Liverpool eru í hættu. 

Guehi er búinn að standast læknisskoðun hjá Liverpool og var reiðubúinn að skrifa undir fimm ára samning í Bítlaborginni eftir að félögin komust að samkomulagi um 35 milljóna kaupverð. 

Hins vegar hefur Crystal Palace ekki enn fundið eftirmann og vill Oliver Glasner stjóri liðsins ekki selja Guehi nema annar varnarmaður komi í staðinn. The Athletic segir frá.

Palace hefur reynt við Jaydee Canvot frá Toulouse og Igor Julio frá Brighton en hvorug félagaskiptin hafa farið í gegn. 

Glugginn lokar eftir 50 mínútur. 

mbl.is
