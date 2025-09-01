Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 21:25

Þriðji Nígeríumaðurinn til Fulham

Samuel Chukwueze í búningi Fulham.
Samuel Chukwueze í búningi Fulham. Ljósmynd/Fulham

Nígeríumaðurinn Samuel Chukwueze er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Fulham á árs lánssamningi frá AC Milan. 

Í lánssamningnum er kaupmöguleiki en Chukwueze verður þriðji Nígeríumaðurinn hjá Fulham. Hinir eru Alex Iwobi og Calvin Bassey. 

Chukwueze, sem er 26 ára gamall, hefur verið hjá AC Milan í tvö ár og spilað 72 leiki og skorað átta mörk. 

Hann gekk í raðir AC Milan frá Villareal á Spáni en þar kom hann upp í gegnum akademíuna.  

Þá á hann að baki 38 landsleiki fyrir Nígeríu og sjö mörk. 

mbl.is
