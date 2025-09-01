Þriðji Nígeríumaðurinn til Fulham

Nígeríumaðurinn Samuel Chukwueze er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Fulham á árs lánssamningi frá AC Milan.
Í lánssamningnum er kaupmöguleiki en Chukwueze verður þriðji Nígeríumaðurinn hjá Fulham. Hinir eru Alex Iwobi og Calvin Bassey.
Chukwueze, sem er 26 ára gamall, hefur verið hjá AC Milan í tvö ár og spilað 72 leiki og skorað átta mörk.
Hann gekk í raðir AC Milan frá Villareal á Spáni en þar kom hann upp í gegnum akademíuna.
Þá á hann að baki 38 landsleiki fyrir Nígeríu og sjö mörk.