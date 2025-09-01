Úlfarnir fá framherja

Nígeríski framherjinn Tolu Arokodare er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Wolves.
Arokodare kemur til Wolves frá Genk í Belgíu en hann skrifar undir fjögurra ára samning með möguleika á ársframlengingu.
Arokodare, sem er 24 ára gamal,, skoraði 23 mörk og lagði upp fimm fyrir Genk í 45 leikjum á síðustu leiktíð.
Þá hefur hann einnig leikið með Vaæmeira frá Lettlandi, Köln í Þýskalandi og Amines í Frakkland.
Arokodare á fjóra landsleiki að baki fyrir Nígeríu þar sem hann hefur skorað eitt mark.