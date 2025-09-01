Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 17:36

Úlfarnir fá framherja

Tolu Arokodare er orðinn leikmaður Wolves.
Tolu Arokodare er orðinn leikmaður Wolves. Ljósmynd/Wolves

Nígeríski framherjinn Tolu Arokodare er genginn í raðir enska knattspyrnufélagsins Wolves. 

Arokodare kemur til Wolves frá Genk í Belgíu en hann skrifar undir fjögurra ára samning með möguleika á ársframlengingu. 

Arokodare, sem er 24 ára gamal,, skoraði 23 mörk og lagði upp fimm fyrir Genk í 45 leikjum á síðustu leiktíð. 

Þá hefur hann einnig leikið með Vaæmeira frá Lettlandi, Köln í Þýskalandi og Amines í Frakkland. 

Arokodare á fjóra landsleiki að baki fyrir Nígeríu þar sem hann hefur skorað eitt mark. 

