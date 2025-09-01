Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 11:25

United velur Lammens frekar en Martínez

Senne Lammens er á leiðinni til Manchester United.
Senne Lammens er á leiðinni til Manchester United. AFP/Tom Goyvaerts

Enska knattspyrnufélagið Manchester United er að ganga frá kaupum á belgíska markverðinum Senne Lammens frá Royal Antwerp. United greiðir belgíska félaginu um 18 milljónir punda fyrir hinn 23 ára gamla Lammens.

Hann hefur leikið 52 leiki með Antwerp í efstu deild Belgíu síðan hann kom til félagsins frá Club Brugge árið 2023.

Hann hefur verið í landsliðshópi Belga en ekki leikið A-landsleik. Lammens er góður vítabani og varði fjórar vítaspyrnur af átta sem Antwerp fékk á sig á síðasta tímabili.

Emiliano Martínez, markvörður Aston Villa og argentínska landsliðsins, var einnig orðaður við United en forráðamenn félagsins kusu frekar að kaupa Belgann.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kvóti til Byggðastofnunar Villa í Google Maps eða óljósar merkingar Vegagerðarinnar loka Reykjanesbraut Heimar ræða við leigutaka Handbært fé nánast uppurið
Fleira áhugavert
Bjóða 20% meðeign sjóðs til íbúðakaupa Afhenti gögnin á minnislykli Segir störfin ekki koma aftur til Eyja Hagrætt fyrir 107 milljarða: Daði mjög spenntur