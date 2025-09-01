United velur Lammens frekar en Martínez

Enska knattspyrnufélagið Manchester United er að ganga frá kaupum á belgíska markverðinum Senne Lammens frá Royal Antwerp. United greiðir belgíska félaginu um 18 milljónir punda fyrir hinn 23 ára gamla Lammens.
Hann hefur leikið 52 leiki með Antwerp í efstu deild Belgíu síðan hann kom til félagsins frá Club Brugge árið 2023.
Hann hefur verið í landsliðshópi Belga en ekki leikið A-landsleik. Lammens er góður vítabani og varði fjórar vítaspyrnur af átta sem Antwerp fékk á sig á síðasta tímabili.
Emiliano Martínez, markvörður Aston Villa og argentínska landsliðsins, var einnig orðaður við United en forráðamenn félagsins kusu frekar að kaupa Belgann.