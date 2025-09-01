Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 20:00

Varnarmaður fyrir varnarmann hjá Arsenal

Piero Hincapié er 23 ára gamall varnarmaður.
Piero Hincapié er 23 ára gamall varnarmaður. Ljósmynd/@bayer04fussball

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur gert breytingar á karlaliði sínu á lokadegi félagaskiptagluggans. 

Arsenal sendi Pólverjann Jakub Kiwior á lán til Porto en í samningnum er kaupákvæði sem Porto verður að virkja eftir tímabilið. 

Á sama tíma fékk Arsenal Ekvadorann Piero Hincapié til liðs við sig frá Bayer Leverkusen. Arsenal fær hann á láni en það verður kaupmöguleiki í samningnum upp á 52 milljónir evra.

Kiwior gekk í raðir Arsenal frá Spezia í janúar 2023 en hefur verið í aukahlutverki hjá liðinu síðan. 

Hincapié hefur þá leikið með Leverkusen í fjögur ár og varð þýskur deildar- og bikarmeistari í fyrra. 

mbl.is
