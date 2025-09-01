Varnarmaður fyrir varnarmann hjá Arsenal

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur gert breytingar á karlaliði sínu á lokadegi félagaskiptagluggans.
Arsenal sendi Pólverjann Jakub Kiwior á lán til Porto en í samningnum er kaupákvæði sem Porto verður að virkja eftir tímabilið.
Á sama tíma fékk Arsenal Ekvadorann Piero Hincapié til liðs við sig frá Bayer Leverkusen. Arsenal fær hann á láni en það verður kaupmöguleiki í samningnum upp á 52 milljónir evra.
Kiwior gekk í raðir Arsenal frá Spezia í janúar 2023 en hefur verið í aukahlutverki hjá liðinu síðan.
Hincapié hefur þá leikið með Leverkusen í fjögur ár og varð þýskur deildar- og bikarmeistari í fyrra.