Verður ekki leikmaður Liverpool

Enski landsliðsmaðurinn Marc Guehi verður ekki leikmaður enska knattspyrnufélagsins Liverpool.
Frá þessu segir David Ornstein hjá The Athletic en Crystal Palace samþykkti 35 milljóna punda tilboð Liverpool í leikmanninn fyrr í dag.
Guehi var einnig búinn að gangast undir læknisskoðun hjá Liverpool og var reiðubúinn að skrifa undir fimm ára samning í Bítlaborginni.
Oliver Glasner stjóri Palace var gegn sölunni og stöðvuðust félagaskiptin vegna þess hversu lengi það tók Crystal Palace að finna eftirmann. Félagaskiptagluggin lokaði síðan klukkan 18 að íslenskum tíma.