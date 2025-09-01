Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.9.2025 | 18:56

Verður ekki leikmaður Liverpool

Marc Guehi stekkur í skallabolta.
Marc Guehi stekkur í skallabolta. AFP/Glyn Kirk

Enski landsliðsmaðurinn Marc Guehi verður ekki leikmaður enska knattspyrnufélagsins Liverpool. 

Frá þessu segir David Ornstein hjá The Athletic en Crystal Palace samþykkti 35 milljóna punda tilboð Liverpool í leikmanninn fyrr í dag. 

Skiptin til Liverpool í hættu
Frétt af mbl.is

Skiptin til Liverpool í hættu

Guehi var einnig búinn að gangast undir læknisskoðun hjá Liverpool og var reiðubúinn að skrifa undir fimm ára samning í Bítlaborginni. 

Oliver Glasner stjóri Palace var gegn sölunni og stöðvuðust félagaskiptin vegna þess hversu lengi það tók Crystal Palace að finna eftirmann. Félagaskiptagluggin lokaði síðan klukkan 18 að íslenskum tíma. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Valdataflið í Valhöll berst inn í þing Handbært fé nánast uppurið „Stofnar heilsu allra Bandaríkjamanna í hættu“ Heimar ræða við leigutaka
Fleira áhugavert
„Stofnar heilsu allra Bandaríkjamanna í hættu“ Yfir 800 látnir eftir skjálftann Bjóða 20% meðeign sjóðs til íbúðakaupa Afhenti gögnin á minnislykli