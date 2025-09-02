Bað um launahækkun og Amorim ekki sáttur

Knattspyrnumarkvörðurinn André Onana bað um launahækkun hjá Manchester United í sumar og var knattspyrnustjórinn Rúben Amorim allt annað sáttur.
The Athletic greinir frá. Laun kamerúnska markvarðarins lækkuðu um 25 prósent eftir síðasta tímabil þar sem United komst ekki í Meistaradeildina.
Onana var ekki sáttur og bað um nýjan samning með hærri launum, þrátt fyrir að hafa ekki átt sérlega gott tímabil.
Það fór vitlaust ofan í Amorim og hefur Onana setið á bekknum í leikjunum þremur sem United hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni.
Hann fékk tækifæri gegn Grimsby í deildabikarnum en heillaði lítið. United hefur síðan keypt Belgann Senne Lammens sem fer væntanlega í markið í staðinn fyrir Tyrkjann Altay Bayindir.