Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.9.2025 | 15:30

Bað um launahækkun og Amorim ekki sáttur

Onana fékk ekki launahækkunina.
Onana fékk ekki launahækkunina. AFP/Oli Scarff

Knattspyrnumarkvörðurinn André Onana bað um launahækkun hjá Manchester United í sumar og var knattspyrnustjórinn Rúben Amorim allt annað sáttur.

The Athletic greinir frá. Laun kamerúnska markvarðarins lækkuðu um 25 prósent eftir síðasta tímabil þar sem United komst ekki í Meistaradeildina.

Onana var ekki sáttur og bað um nýjan samning með hærri launum, þrátt fyrir að hafa ekki átt sérlega gott tímabil.

Það fór vitlaust ofan í Amorim og hefur Onana setið á bekknum í leikjunum þremur sem United hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni.

Hann fékk tækifæri gegn Grimsby í deildabikarnum en heillaði lítið. United hefur síðan keypt Belgann Senne Lammens sem fer væntanlega í markið í staðinn fyrir Tyrkjann Altay Bayindir.

mbl.is
Fleira áhugavert
Pútín kennir vesturveldunum um Skriða féll við Eskifjörð Boðar aðgerðir í „hættulegustu borg heims“ Vilja aukið frjálsræði en ætla ekki að taka slaginn
Fleira áhugavert
Heinemann-kæra í hefðbundnu ferli 30 starfsmönnum sagt upp hjá PCC á Bakka „Þessar breytingar verða ekki óumdeildar“ Vilja aftur taka upp einkunnagjöf í tölustöfum